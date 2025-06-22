Президент UFC Дэйна Уайт высоко оценил проведение боев в Баку: Все в восторге! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 21 июня прошел турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоялись 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Среди победителей в основном карде азербайджанские бойцы Назим Садыхов и Рафаэль Физиев, сообщает Trend Life.

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт высоко оценил проведение UFC Fight Night в Баку.

"Баку просто великолепен, отели - на высшем уровне, национальная кухня выше всяких похвал, а люди здесь невероятно доброжелательные. Это был потрясающий опыт! Майкл Биспинг (ред. английский спортсмен, боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в среднем весе) сегодня вечером рассказал мне, что каждый вечер звонит жене и говорит, насколько это замечательное место. Они уже решили провести здесь отпуск. В общем, всё было лучше, чем можно было представить. Отличный опыт! Могу сказать одно — я рад, что мы здесь. Все, кто принял участие в этом событии, получили незабываемые впечатления. Все в восторге от Азербайджана!", - сказал журналистам на пресс-конференции Дэйна Уайт.

Главным событием UFC Fight Night в Баку стал поединок между известными американскими бойцами - бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри Джуниор, который стал победителем.

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