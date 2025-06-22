Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США

БАКУ/ Trend/ - Иран направил официальное обращение с требованием провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заявив, что удары, нанесённые США по его территории, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает Trend.

"Военная агрессия США против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран безусловно представляет собой серьёзное нарушение международного права, а также основополагающих и обязательных норм, закреплённых в Уставе ООН", — подчеркнул Иравани в письме, адресованном председателю Совбеза и генеральному секретарю ООН.

Он отметил, что учитывая серьёзные и масштабные последствия этих действий для международного мира и безопасности, Тегеран настаивает на безотлагательном рассмотрении инцидента в рамках Совета Безопасности.

Кроме того, в письме подчёркивается необходимость осудить действия США и принять все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН.

Отметим, что ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.