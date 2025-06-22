Иран не вернется к переговорам, сорванным Израилем и США – МИД

БАКУ/ Trend/ - Иран не может вернуться к переговорам, сорванным Израилем и США.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

По его словам, на прошлой неделе Иран вел переговоры с США, однако Израиль решил сорвать процесс переговоров.

Аракчи добавил, что на этой неделе, когда Иран вел диалог с тремя европейскими странами — Великобританией, Францией и Германией, а также с Европейским союзом, уже США решили нанести удар по дипломатии.

«По мнению Великобритании и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Иран должен вернуться за стол переговоров. Но возможно ли вернуться туда, откуда мы никогда не уходили? Тем более что, переговоры сорваны», — подчеркнул он.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.