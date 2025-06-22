США нанесли удар по дипломатическому процессу — МИД Ирана

СТАМБУЛ/ Trend/ - США сорвали продолжающийся дипломатический процесс, связанный с иранской ядерной программой.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на сегодняшней пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, несмотря на то что Иран вёл с США непрямые переговоры по ядерной программе, страна подверглась нападению. Вместо того чтобы продолжить диалог, США фактически поддержали удары Израиля по иранским ядерным объектам, предназначенным для мирных целей.

Такая стратегия, подчеркнул он, чрезвычайно опасна и тревожна для всего мира.

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что нападение США на Иран фактически направлено против Устава ООН.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.