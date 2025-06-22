Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

США стоят за атаками Израиля на Иран — Пезешкиан

Иран Материалы 22 июня 2025 16:14 (UTC +04:00)
США стоят за атаками Израиля на Иран — Пезешкиан

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Нанесённый прошлой ночью США удар по ряду иранских ядерных объектов подтвердил, что именно Соединённые Штаты стоят за атаками Израиля на Иран.

Как передаёт Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

По его словам, вначале США пытались скрыть своё участие в израильских ударах по Ирану, однако после решительного ответа иранских вооружённых сил США открыто вмешались в ситуацию.

Президент Ирана резко осудил авиаудары США по иранским ядерным объектам.

«Удары, нанесённые сегодня Ираном по Израилю, на самом деле являются ответом на политику США. Израиль в одиночку не способен на агрессию против Ирана», — заявил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости