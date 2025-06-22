США стоят за атаками Израиля на Иран — Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Нанесённый прошлой ночью США удар по ряду иранских ядерных объектов подтвердил, что именно Соединённые Штаты стоят за атаками Израиля на Иран.

Как передаёт Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

По его словам, вначале США пытались скрыть своё участие в израильских ударах по Ирану, однако после решительного ответа иранских вооружённых сил США открыто вмешались в ситуацию.

Президент Ирана резко осудил авиаудары США по иранским ядерным объектам.

«Удары, нанесённые сегодня Ираном по Израилю, на самом деле являются ответом на политику США. Израиль в одиночку не способен на агрессию против Ирана», — заявил он.