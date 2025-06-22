Джейхун Байрамов принял участие в заседании Контактной группы ОИС по вопросу Джамму и Кашмира

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Джамму и Кашмира, проходившем в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

Как передает Trend, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своём выступлении Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

В этом контексте он отметил важность соблюдения норм международного гуманитарного права, защиты основных прав и свобод населения, а также сохранения демографической структуры региона.

Министр высоко оценил постоянное внимание, которое уделяется этому вопросу в рамках ОИС, в частности Контактной группы.

Байрамов также подчеркнул важность скорейшего урегулирования вопроса Джамму и Кашмира с точки зрения обеспечения общей стабильности и безопасности в Южной Азии.

Он выразил обеспокоенность Азербайджана в связи с недавним обострением ситуации в регионе.

Также была приветствована достигнутая 10 мая 2025 года договорённость о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Министр выразил надежду, что этот шаг станет основой для устойчивого диалога и нормализации долгосрочных отношений между двумя странами.