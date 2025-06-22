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МИД Азербайджана призвал США и Иран проявлять сдержанность

Политика Материалы 22 июня 2025 16:04 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана призвал США и Иран проявлять сдержанность

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшей эскалацией ситуации после военных операций США, направленных против ядерных объектов в Иране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно атак США на иранские ядерные объекты.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от дальнейшей эскалации ситуации и отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения существующих проблем», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.

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