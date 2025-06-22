Иран призвал МАГАТЭ расследовать удары США по ядерным объектам

БАКУ/ Trend/ - Иран обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой расследовать авиаудары США по иранским ядерным объектам, что, по утверждению Тегерана, противоречит нормам международного права.

Как передаёт Trend, соответствующее обращение содержится в письме главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами на имя генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В письме иранская сторона призывает Гросси занять активную позицию и в рамках своих полномочий предпринять необходимые шаги для осуждения данного акта агрессии, нарушающего международное законодательство.

Также подчёркивается, что Организация по атомной энергии Ирана решительно протестует против атак на ядерные центры Натанз, Фордо и Исфахан, совершённых США — постоянным членом Совета Безопасности ООН, который обязан соблюдать Устав ООН. В документе указывается, что данные действия представляют собой явное нарушение международных обязательств, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и других правовых механизмов, запрещающих нападения на ядерные объекты.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.