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Туркменистан выразил готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Туркменистан Материалы 22 июня 2025 12:20 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Туркменистан заявил о своей готовности внести вклад в разрешение текущего кризиса на Ближнем Востоке, используя весь арсенал дипломатических инструментов, передает Trend.

В воскресенье глава туркменского МИД Рашид Мередов провёл телефонный разговор с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Министр подчеркнул, что Туркменистан, опираясь на статус постоянного нейтралитета, последовательно выступает за конструктивное участие в международных делах.

«В этом контексте туркменская сторона, неизменно придерживаясь принципов мирного урегулирования международных конфликтов, подтвердила готовность подключиться к процессу деэскалации на Ближнем Востоке, задействовав максимально возможные дипломатические подходы и механизмы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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