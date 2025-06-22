Туркменистан выразил готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан заявил о своей готовности внести вклад в разрешение текущего кризиса на Ближнем Востоке, используя весь арсенал дипломатических инструментов, передает Trend.

В воскресенье глава туркменского МИД Рашид Мередов провёл телефонный разговор с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Министр подчеркнул, что Туркменистан, опираясь на статус постоянного нейтралитета, последовательно выступает за конструктивное участие в международных делах.

«В этом контексте туркменская сторона, неизменно придерживаясь принципов мирного урегулирования международных конфликтов, подтвердила готовность подключиться к процессу деэскалации на Ближнем Востоке, задействовав максимально возможные дипломатические подходы и механизмы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.