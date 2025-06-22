Три спасателя погибли в результате ударов Израиля по Ирану — Общество Красного Полумесяца Ирана

БАКУ/ Trend/ - В результате авиаударов Израиля по Ирану за последние 10 дней погибли трое спасателей Общества Красного Полумесяца Ирана. Об этом Trend заявил официальный представитель организации Моджтаба Халеди.

По словам представителя, в результате указанных атак также получили ранения 29 спасателей.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.