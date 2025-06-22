Я всю душу отдам за Азербайджан! - Назим Садыхов по прозвищу "Черный волк" на UFC Fight Night (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел первый в истории турнир UFC в Азербайджане. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоялись 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Самой яркой встречей UFC Fight Night стал поединок в основном карде в легком весе между представителем Азербайджана Назимом Садыховым и бразильцем Николосом Моттой, сообщает Trend Life.

Их показатели перед боем были такие: Назим Садыхов (10-1-1) - Николас Мотта (15-5-0). Интересно, что в первом раунде Назим едва не проиграл, выдержав шквал атак Мотты в более 50 (!) безответных ударов, а рефери чуть не остановил бой. Оказавшись в кризисной ситуации, азербайджанский боец смог защититься и перехватить инициативу, а во втором раунде эффектно нокаутировал бразильца. Поединок был выбран лучшим боем вечера и удостоен награды "Перформанс вечера" – по 100 000 долларов США бонуса каждому бойцу.

"Назим против Николаса нанес в общей сложности 98 ударов, что является сумасшедшим темпом для боя, который закончился во втором раунде. 65 против 64 ударов в голову, и в сумме 159 ударов в первом раунде. Я даю им все деньги сегодня, так что они получают 100 тыс. долларов. Поздравляю их!", - сказал на пресс-конференции президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт.

"Мы находимся в Азербайджане! Желающий одолеть меня здесь, должен выйти против меня с пистолетом, чтобы убить меня, потому что здесь я никогда не сдамся. Да здравствует Азербайджан! Я всю душу отдам за Азербайджан!", - таким была реакция Назима после боя.

А после на пресс-конференции отметил: "Противник был достаточно силен. Мотта смешивал удары по голове и по корпусу, нанес мне в одном из эпизодов 20–30 ударов подряд, но и это не смогло привести к победе, потому что мы в Азербайджане. Я отдам жизнь за свою страну, мое сердце бьется во имя Азербайджана!", - отметил боец.

Отметим, что нашего бойца поддержал действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили и искренне радовался за победу друга.

31-летний Назим Садыхов, по прозвищу "Черный волк" (Black wolf), родился 16 мая 1994 года в Баку.Его отец рано познакомил его со спортом, чтобы научить самообороне. Назим вырос в Бруклине, Нью-Йорк, но всегда сохраняет тесную связь со своим азербайджанским наследием, чтя свое происхождение и культурные корни.

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