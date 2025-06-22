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Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал к мирному урегулированию конфликта с Ираном

Иран Материалы 22 июня 2025 21:48 (UTC +04:00)
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал к мирному урегулированию конфликта с Ираном

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о важности разрешения конфликта путем переговоров после ударов США по Ирану, сообщает Trend.

«Все знают, что необходимо решение путем переговоров», — подчеркнул Вадефуль, отметив, что Иран должен вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул готовность Германии и ее европейских союзников поддержать этот процесс.

«Существуют все возможности для мирного разрешения этого конфликта», — добавил министр.

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