Рафаэль Гросси о важности контроля за ядерным потенциалом Ирана

БАКУ /Trend/ - Режим ядерного нераспространения, который более полувека служил основой международной безопасности, находится под угрозой срыва.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая сегодня на заседании Совета Безопасности ООН, передает Trend.

"Драматические события в Иране стали еще более серьезными после вчерашних бомбардировок и потенциального расширения конфликта", — отметил он.

Гросси подчеркнул критическую важность дипломатических усилий. "У нас есть возможность вернуться к диалогу и дипломатии. Если это окно закроется, насилие и разрушения могут достичь немыслимых масштабов, а глобальная система нераспространения, в ее нынешнем виде, рискует рухнуть", — заявил он.

Глава МАГАТЭ также сообщил о конкретных повреждениях, нанесенных иранским ядерным объектам. В частности, объект по обогащению урана в Натанзе вновь подвергся атаке. "Топливный обогатительный завод снова был обстрелян. США подтвердили, что использовали боеприпасы, проникающие сквозь грунт", — сказал он, добавив, что также были повреждены входы в туннели, где хранились запасы обогащенного материала.

По словам Гросси, Иран проинформировал агентство о том, что "на трех объектах не зафиксировано повышения уровня радиации за их пределами". МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации и поддерживает связь с иранским регулятором через Центр по инцидентам и чрезвычайным ситуациям.

Он особо отметил необходимость восстановления доступа инспекторов агентства к иранским ядерным объектам, в том числе для учета "400 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов". "Мы должны вернуться за стол переговоров и позволить инспекторам МАГАТЭ — хранителям Договора о нераспространении — вернуться на ядерные объекты Ирана", — подчеркнул Гросси.

Он также напомнил, что "вооруженные атаки на ядерные объекты никогда не должны происходить, поскольку могут привести к утечкам радиоактивных веществ с тяжелыми последствиями как для страны, подвергшейся нападению, так и за ее пределами".

"Я готов незамедлительно отправиться и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы содействовать защите ядерных объектов и дальнейшему мирному использованию ядерных технологий в рамках мандата агентства", — заключил он.