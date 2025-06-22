Названо число погибших в результате ударов Израиля по провинции Восточный Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - С 13 по 22 июня в результате авиаударов Израиля по провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, погибли 52 человека.

Как передаёт Trend, об этом заявил генеральный директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Меджид Фарши.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.