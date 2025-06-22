Ядерная проблематика должна решаться путем переговоров на основе Устава ООН - МИД Казахстана

БАКУ/ Trend/ - В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает Trend.

"Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН.

Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем", - говорится в заявлении ведомства.