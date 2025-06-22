Повышения уровня радиации не зафиксировано после ударов США — Общество Красного Полумесяца Ирана

СТАМБУЛ/ Trend/ - В результате авиаударов США по ядерным объектам Ирана, осуществлённых минувшей ночью, радиационный фон зафиксирован не был. Об этом Trend сообщил председатель Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхусейн Куливанд.

По его словам, на данный момент известно, что никаких утечек радиоактивных веществ не зафиксировано.

Куливанд подчеркнул, что не наблюдается никакой тревожной ситуации, связанной с распространением радиоактивных материалов за пределы объектов.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.