Иран никогда не доверял западным странам — МИД

СТАМБУЛ/ Trend/ - Иран никогда не доверял западным странам, даже в периоды ведения с ними переговоров.

Как передаёт Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Стамбуле.

По его словам, в настоящее время существует множество причин, усиливающих недоверие Ирана к Западу.

Аракчи отметил, что для Ирана сам принцип диалога остаётся приемлемым направлением. Однако на данный момент отсутствуют условия и формат для возвращения к переговорам с западными странами или начала нового дипломатического процесса.

Министр также подчеркнул, что Иран будет ожидать адекватной реакции на совершённые в отношении него нападения. Только в случае прекращения агрессии против Ирана может быть рассмотрен вопрос о возобновлении дипломатических контактов и переговоров.

Напомним, что минувшей ночью США нанесли авиаудары по трём ядерным объектам Ирана. Сообщается, что в результате этих ударов объекты были разрушены.