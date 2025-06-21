Германия увеличила закупки нефти из Азербайджана за первые 5 месяцев 2025 г.
В рассматриваемый период Германия заняла шестое место среди крупнейших импортеров азербайджанской нефти.
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