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Азербайджан и Иордания намерены укреплять сотрудничество на международной арене

Политика Материалы 21 июня 2025 16:02 (UTC +04:00)
Азербайджан и Иордания намерены укреплять сотрудничество на международной арене

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети.

Сообщается, что министры обсудили развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили приверженность продолжению координации в рамках международных и региональных организаций.

Стороны также выразили обеспокоенность ростом региональной нестабильности в результате израильско-иранского конфликта.

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