Балканская страсть и джазовая свобода на Baku Piano Festival (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Baku Piano Festival 2025 продолжает дарить зрителям музыкальные открытия - и один из самых душевных вечеров подарила Lela Kaplowitz Jazz Group из Хорватии, окрасив бакинский зал в тёплые тона балканской гармонии и джазовой лирики, сообщает Trend Life.

На сцене - харизматичная вокалистка Лела Капловиц, которую публика Европы знает по выступлениям на престижных фестивалях и в лучших джазовых клубах. За её плечами - титул "Леди Лето" на одном из крупнейших мировых конкурсов женского джазового вокала в финском Кааяни, а также выступление в легендарном Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Вместе с Лелой на сцену вышли талантливые музыканты: Петар Кулибрк (пиано), Филип Павик (гитара), Лучия Капловиц (скрипка). Их совместное выступление превратилось в настоящий музыкальный вечер-воспоминание. Лела пела на хорватском языке - и эти проникновенные песни, полные меланхолии и нежности, словно перенесли слушателей в уютный дом где-то на берегу Адриатики, где вечерами за столом собираются близкие, где музыка звучит не ради шоу, а от сердца.

Балканская страсть, джазовая свобода и тёплая энергетика окутали зрителей, а каждое выступление словно приглашало в путешествие по эмоциям - от нежной ностальгии до восторга. Публика долго не отпускала артистов со сцены, наградив их бурными и искренними аплодисментами.

Фестиваль продолжится до 28 июня, и впереди ещё много ярких событий: концерты во множестве жанров, арт-проекты, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Особое внимание заслуживает концерт We Are the Future, на котором выступят молодые таланты - будущее музыкального мира.

Baku Piano Festival 2025 уверенно доказывает: музыка может быть и домашней, и мировой, и личной, и объединяющей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

