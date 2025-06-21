Израиль сбил иранский беспилотник на Голанских высотах

БАКУ /Trend/ - В нескольких районах Голанских высот объявлена тревога в связи с возможной угрозой использования беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Trend.

По информации израильской стороны, беспилотник, предположительно запущенный с территории Ирана, был оперативно нейтрализован и упал в необитаемой местности.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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