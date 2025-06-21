Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал безвизовое соглашение с Северной Македонией

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Северной Македонией об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований" был вынесен на голосование и утвержден в первом чтении.

Было отмечено, что "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований" было подписано 12 марта 2025 года в городе Баку.

Соглашение направлено на облегчение въезда, выезда и передвижения граждан обоих государств, имеющих действительные дипломатические и служебные/официальные паспорта, в целях содействия развитию дружественных отношений между государствами.

По соглашению, граждане одной договаривающейся стороны, имеющие действительный дипломатический и служебный паспорт, могут въезжать, проезжать транзитом, выезжать и находиться на территории другой договаривающейся стороны на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней с даты каждого въезда, без получения визы.

Граждане государства одной стороны, а также члены их семей, въезжающие на территорию государства другой стороны для выполнения своих обязанностей в соответствующем дипломатическом представительстве, консульстве или постоянном представительстве, аккредитованном при международной организации, и имеющие действительные дипломатические и служебные паспорта, аккредитуются министерством иностранных дел страны пребывания.

Настоящее соглашение не освобождает от необходимости получения визы для аккредитации в государстве пребывания сотрудников дипломатических представительств и консульств, имеющих действительные дипломатические и служебные паспорта, а также представителей международных организаций, находящихся на территории другой стороны, и членов их семей. После аккредитации такие лица могут въезжать, проезжать транзитом, находиться на территории государства пребывания и выезжать без визы в течение срока их назначения.

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