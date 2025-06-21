Ликвидирован командир КСИР, курировавший атаки дронов по Израилю - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали Аминпура Джудаки - командира второй бригады беспилотников ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, Джудаки возглавил подразделение после устранения его предшественника Тахера Пура, ликвидированного 13 июня.

Израильская сторона утверждает, что новый командир курировал сотни атак дронов по израильской территории, организованных с юго-запада Ирана, из района Ахваза.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!