В Азербайджане объявлены лауреаты VII Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлены лауреаты VII Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В рамках фестиваля в Азербайджанской национальной консерватории состоялся международный конкурс исполнителей мугама. В двух турах состязания приняли участие 31 молодой исполнитель из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Китая и других стран.

По решению международного жюри в финал прошли 14 участников, из которых шестеро были удостоены призовых мест:

Алибек Сапарбоева и Дилноза Акбарова (оба из Узбекистана) заняли третье место;

Нуреддин Тагиев и Мехта Мухаммедализада Бехнам (оба представляют Азербайджан) удостоены второго места; первое место присуждено Фарангиз Махмудовой (Узбекистан).

Главный приз конкурса гран-при завоевал представитель Азербайджана Мефтун Сафарли, продемонстрировавший наивысший уровень исполнительского мастерства.

Специальная награда Азербайджанской национальной консерватории "За верность традициям" была вручена музыкальному коллективу из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В состав жюри, председателем которого выступил представитель Узбекистана, вошли также эксперты из Азербайджана, Турции и Германии.

Заключительный концерт лауреатов конкурса состоится 22 июня в Центре мугама в Агдаме.

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