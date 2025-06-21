Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР не будет считаться высшим должностным лицом

Общество Материалы 21 июня 2025 16:31 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской АР.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, высшим должностным лицом Нахчыванской АР является председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. В данной статье также отражены полномочия высшего должностного лица Нахчыванской АР.

В законопроекте предлагается отменить эту статью.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости