В Азербайджане расходы в связи с долей участия в проектах предложено включить в капрасходы госбюджета

БАКУ /Trend/ - Расходы, связанные с долей участия в проектах, будут отражены в капитальных расходах бюджета.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", который был включен в повестку заседания Милли Меджлиса 24 июня.

Согласно действующему законодательству, в расходы государственного бюджета включаются капитальные расходы, в том числе приобретение основных средств, капитальные вложения и приобретение акций. С предлагаемым изменением доля участия в проектах также добавляется в этот перечень.

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