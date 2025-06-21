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В Азербайджане расходы в связи с долей участия в проектах предложено включить в капрасходы госбюджета

Экономика Материалы 21 июня 2025 18:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане расходы в связи с долей участия в проектах предложено включить в капрасходы госбюджета

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Расходы, связанные с долей участия в проектах, будут отражены в капитальных расходах бюджета.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", который был включен в повестку заседания Милли Меджлиса 24 июня.

Согласно действующему законодательству, в расходы государственного бюджета включаются капитальные расходы, в том числе приобретение основных средств, капитальные вложения и приобретение акций. С предлагаемым изменением доля участия в проектах также добавляется в этот перечень.

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