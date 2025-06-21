Нидерланды более чем в два раза увеличили закупки нефти у Азербайджана

В январе-мае этого года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Нидерланды значительно вырос как по объему, так и по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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