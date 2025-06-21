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Президент Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 21 июня 2025 17:19 (UTC +04:00)
Президент Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает в субботу Trend.

«Ваше превосходительство.

Рады передать Вашему превосходительству и Вашей уважаемой семье самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - 28 Мая - Дня независимости.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, а Вашему щедрому народу - постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь случаем, еще раз выражаем свою заинтересованность в развитии сотрудничества между нашими дружественными странами и народами во всех областях», - говорится в письме.

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