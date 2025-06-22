Назван объем импорта Азербайджаном электромобилей

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджан было ввезено 767 единиц транспортных средств (электромобилей), приводимых в движение только электродвигателем.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, стоимость импорта этого количества электромобилей составила 25,762 миллиона долларов США.

Этот показатель на 483 единицы, или на 38,6% меньше в количественном выражении и на 27,739 млн долларов США, или на 51,8% меньше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-мае 2025 года в Азербайджан было импортировано 42 786 автомобилей. Объем затрат на импорт этого количества автомобилей составил 789,751 миллиона долларов США.