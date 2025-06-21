Израиль нанес удары по целям на западе Ирана

БАКУ /Trend/ - В результате ударов Израиля по иранской провинции Кирманшах погибли пять иранских военнослужащих, еще девять получили ранения.

Как передает Trend, об этом сообщили в местных органах власти.

Согласно информации, атака была совершена в 16:00 по местному времени. Удары были нанесены по целям в районе Каср-Ширин, который находится на границе с Ираком.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!