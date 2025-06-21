БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в закон о бюджетной системе включаются новые понятия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджетной системе", который был включен в повестку заседания Милли Меджлиса 24 июня.

Согласно законопроекту, эти понятия следующие: дивиденды - выплата в государственный бюджет из чистой прибыли, полученной в результате деятельности государственных предприятий; долгосрочный период - период, охватывающий пять и более лет. Было отмечено, что поскольку в действующем законе "среднесрочный период" охватывает 4 года, в проект было включено выражение "долгосрочный период" для раскрытия понятия, охватывающего период после него.

В связи с отражением в доходах государственного бюджета дивидендов, поступающих от организаций с долей государства в уставном капитале, в закон добавляется понятие "дивиденд", и дивиденды признаны одним из источников доходов государственного бюджета.

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