Посол Молдовы отметил значительный прогресс по развитию инфраструктуры в Карабахе

БАКУ /Trend/ — Сегодняшний визит в Карабахский регион произвел на меня большое впечатление, поскольку во всех трех городах — Лачине, Шуше и Агдаме — за очень короткий период достигнут значительный прогресс как в инфраструктуре, так и в создании условий для местного населения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в ходе визита в Агдам.

«Это свидетельствует о том, что правительство Азербайджана действительно заботится о людях, которые исторически проживали в этих местах. Мы видим, что в этот регион вернулись жизнь и мир, и Карабах стал символом единства и процветания для азербайджанского народа. В этой связи я хотел бы поздравить правительство Азербайджана с таким значительным успехом, достигнутым в Карабахском регионе», — заключил он.