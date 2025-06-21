Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9588 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1656 маната.

USD 1.7 EUR 1.9588 AUD 1.0968 BYN 0.5676 BGN 1.001 AED 0.4629 KRW 0.124 CZK 0.0789 CNY 0.2367 DKK 0.2626 GEL 0.6239 HKD 0.2166 INR 0.0196 GBP 2.2867 IRR 0.0261 SEK 0.1758 CHF 2.0786 ILS 0.4879 CAD 1.2377 KWD 5.5525 KZT 0.326 QAR 0.4663 KGS 0.0195 HUF 0.4865 MDL 0.0992 NOK 0.1683 UZS 0.0136 PKR 0.5993 PLN 0.4591 RON 0.3895 RUB 2.1656 RSD 0.0167 SGD 1.321 SAR 0.4531 xdr 2.3181 TRY 0.0429 TMT 0.4857 UAH 0.0405 JPY 1.1637 NZD 1.0146

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!