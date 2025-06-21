Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 июня.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9588 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1656 маната.
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