Азербайджан увеличил доходы от продажи нефтяного битума в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 2,044 тысячи тонн нефтяного битума.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, доход от экспорта продукции в этом объеме составил 534,2 тысячи долларов США.

Экспорт нефтяного битума в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 1 930 тонн, или в 17,9 раза, а в стоимостном выражении - на 513 тысяч долларов США, или в 25,2 раза.

Так, в январе-марте 2024 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 114,5 тысячи тонн нефтяного битума на сумму 21,2 тысячи долларов США.

Отметим, что в указанный период нефтяной битум из Азербайджана экспортировался только в Грузию.