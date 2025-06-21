ЦБА оценил возможности сотрудничества с Национальным бюро печати Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Национальное бюро печати Японии рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Отмечается, что заместитель председателя Центрального банка Гюляр Пашаева встретилась с делегацией во главе с директором департамента по производству банкнот Национального бюро печати Японии Такаюки Сайто.

В ходе встречи была представлена презентация о деятельности японского ведомства, а также состоялся обмен мнениями по возможным направлениям сотрудничества между сторонами.

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