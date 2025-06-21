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И.о. заместителя посла США Марк Эрнандес побывал на ППП "Астара"

Политика Материалы 21 июня 2025 14:36 (UTC +04:00)
И.о. заместителя посла США Марк Эрнандес побывал на ППП "Астара"

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности заместителя посла США Марк Эрнандес и группа сотрудников посольства сегодня побывали на погранично-пропускном пункте "Астара" на юге Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Было отмечено, что посольство США высоко ценит постоянную поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США, въезжающим в страну.

"Безопасность американцев и их безопасный въезд в страну остаются для нас высшим приоритетом", - отмечается в сообщении.

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