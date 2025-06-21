Гимнастика объединяет поколения: Баку готовится к турниру “Challenge” (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 28 и 29 июня в Приморском национальном парке состоится третий международный турнир “Challenge” по гимнастике “Gym for All” (Гимнастика для всех). В этом масштабном мероприятии, которое пройдет при поддержке Федерации гимнастики Азербайджана, примут участие 54 команды из 4 стран. Событие обещает стать настоящим фестивалем спорта и радости, наполненным мастер-классами, яркими и разнообразными выступлениями коллективов, а также развлекательными программами, рассчитанными на самые разные возрастные группы, сообщает Trend Life. Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях - до 50 лет и старше 50 лет.

В преддверии этого события мы посетили занятия, которые проходят в учреждении социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана,

"Для гимнастики и веселья не существует возрастных ограничений - присоединяйся к нам!" - под таким девизом готовятся к мероприятию пенсионеры, продолжая активные тренировки в преддверии интересного события. Во время тренировок участники исполняют различные танцевальные и флешмоб-номера, а также простые акробатические элементы.

Занятия проходят под руководством заслуженного мастера спорта СССР по акробатике Рены Манафовой, которая отметила живой эмоциональный настрой участников.

"Для наших подопечных, среди которых нет бывших спортсменов, но есть большая любовь к спорту, это уже третий по счёту турнир, к которому они готовятся с большим желанием и самоотдачей. Хотелось бы отметить, что с каждым годом программа становится всё более сложной. Например, во время первого турнира наша программа была относительно простой. Однако в последующих программах мы использовали более разнообразную музыку и включали сложные элементы. Спорт не знает ограничений - независимо от возраста и физического состояния, каждый может вести активный образ жизни", - отметила тренер.

Среди участниц 79-летняя Валида Гасанова, которая отметила, что участие в подобных соревнованиях поднимает настроение и жизненный тонус.

"Здесь очень доброжелательная обстановка. Я участвовала и в прошлом году, и мы тогда тоже серьёзно готовились. В следующем году мне исполнится 80 лет, но я дала себе слово: буду выступать и в будущем. Я играю в футбол и волейбол - спорт наполняет меня энергией и помогает чувствовать себя бодрой и позитивной. Есть еще порох в пороховницах!" - сказала она.

Проект направлен на повышение физической активности пожилых людей, популяризацию здорового образа жизни.

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