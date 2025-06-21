UFC Fight Night: Опредился победитель предварительного карда в наилегчайшем весе между бойцами из России и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит одно из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night. В предварительном карде в наилегчайшем весе встретились Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) и Максум Азат (17-1-0, Казахстан).

Победу одержал представитель России.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня проходит турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде.

Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.