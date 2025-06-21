Иран готов к диалогу по ядерной программе - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран готов к диалогу по ядерной программе, но не намерен полностью отказываться от нее.

Как передает Trend, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и сотрудничеству по укреплению доверия в сфере мирного атома", - заявил он.

Он добавил, что Иран не согласится на полное сворачивание своей ядерной программы.

Пезешкиан отметил, что официальный Тегеран приветствует любой диалог или переговоры с учетом уважения к законным правам Ирана.