Узбекистан и Ирак нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл переговоры с заместителем премьер-министра и главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, передает Trend.

Согласно информации, стороны подтвердили обоюдное стремление к укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического сотрудничества и развитию гуманитарно-культурных связей между двумя странами.

В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, а также реализовать конкретные совместные проекты.

Главы внешнеполитических ведомств отметили наличие значительного потенциала в двусторонних отношениях и выразили готовность придать им новое развитие.