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Узбекистан и Ирак нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества

Узбекистан Материалы 22 июня 2025 03:48 (UTC +04:00)

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл переговоры с заместителем премьер-министра и главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, передает Trend.

Согласно информации, стороны подтвердили обоюдное стремление к укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического сотрудничества и развитию гуманитарно-культурных связей между двумя странами.

В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, а также реализовать конкретные совместные проекты.

Главы внешнеполитических ведомств отметили наличие значительного потенциала в двусторонних отношениях и выразили готовность придать им новое развитие.

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