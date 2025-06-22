Иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены - Трамп

БАКУ /Trend/ - Американские военные полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп заявил в обращении к соотечественникам в Белом доме в субботу вечером в связи с ударами по Ирану.

"Сегодня вечером я могу сказать миру, что эти удары привели к впечатляющему военному успеху. Основные объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены", - сказал он.

Трамп заявил, что некоторое время назад вооруженные силы США нанесли массированные высокоточные удары по трем основным ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.

По его словам, удары были направлены на уничтожение иранского потенциала по обогащению урана и устранение ядерной угрозы, исходящей от государства.