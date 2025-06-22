США нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана - МИД

БАКУ /Trend/ - США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав ядерные объекты Ирана.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X.

По его словам, атака США на ядерные объекты Ирана «будет иметь долгосрочные последствия».

"США, являющийся постоянный член Совета Безопасности ООН, атаковали мирные ядерные объекты Ирана, грубо нарушив Устав ООН, международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия. События, которые произошли сегодня утром, ужасны и будут иметь долгосрочные последствия", - сказал он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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