Месячная динамика поставок газа по TAP в 2025 году

БАКУ/Trend/ - Объёмы транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) продемонстрировали стабильный рост в весенние месяцы 2025 года.
Как сообщили Trend в консорциуме TAP AG, март стал рекордным по объёму поставок за текущий год.
С января по май 2025 года TAP поставил в Европу в общей сложности 4,480 миллиарда кубометров природного газа.
Помесячная разбивка выглядит следующим образом:
|
Месяц
|
Объём (млрд куб. м)
|
Январь
|
0,835
|
Февраль
|
0,815
|
Март
|
0,993
|
Апрель
|
0,905
|
Май
|
0,932
Данные указывают на поступательный рост объёмов с февраля по май. При этом март, когда объём поставок приблизился к 1 миллиарду кубометров, стал наиболее продуктивным месяцем за первые пять месяцев года.
Согласно данным консорциума, общий объём поставок с начала коммерческой эксплуатации в конце 2020 года достиг 47,222 млрд кубометров.
Отметим, что как ключевой элемент Южного газового коридора, TAP играет важную роль в диверсификации маршрутов поставок энергии в Европу и способствует переходу континента к декарбонизации.
С текущей пропускной способностью около 10 млрд куб. м в год, TAP обладает потенциалом увеличения мощности до 20 млрд куб. м, что укрепит энергетическую безопасность и устойчивость Европы.
X: @Lyaman_Zeyn