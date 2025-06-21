Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Месячная динамика поставок газа по TAP в 2025 году

Энергетика Материалы 21 июня 2025 07:27 (UTC +04:00)
Месячная динамика поставок газа по TAP в 2025 году
Фото: TAP

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Объёмы транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) продемонстрировали стабильный рост в весенние месяцы 2025 года.

Как сообщили Trend в консорциуме TAP AG, март стал рекордным по объёму поставок за текущий год.

С января по май 2025 года TAP поставил в Европу в общей сложности 4,480 миллиарда кубометров природного газа.

Помесячная разбивка выглядит следующим образом:

Месяц

Объём (млрд куб. м)

Январь

0,835

Февраль

0,815

Март

0,993

Апрель

0,905

Май

0,932

Данные указывают на поступательный рост объёмов с февраля по май. При этом март, когда объём поставок приблизился к 1 миллиарду кубометров, стал наиболее продуктивным месяцем за первые пять месяцев года.

Согласно данным консорциума, общий объём поставок с начала коммерческой эксплуатации в конце 2020 года достиг 47,222 млрд кубометров.

Отметим, что как ключевой элемент Южного газового коридора, TAP играет важную роль в диверсификации маршрутов поставок энергии в Европу и способствует переходу континента к декарбонизации.

С текущей пропускной способностью около 10 млрд куб. м в год, TAP обладает потенциалом увеличения мощности до 20 млрд куб. м, что укрепит энергетическую безопасность и устойчивость Европы.

X: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости