Месячная динамика поставок газа по TAP в 2025 году

БАКУ/Trend/ - Объёмы транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) продемонстрировали стабильный рост в весенние месяцы 2025 года.

Как сообщили Trend в консорциуме TAP AG, март стал рекордным по объёму поставок за текущий год.

С января по май 2025 года TAP поставил в Европу в общей сложности 4,480 миллиарда кубометров природного газа.

Помесячная разбивка выглядит следующим образом:

Месяц Объём (млрд куб. м) Январь 0,835 Февраль 0,815 Март 0,993 Апрель 0,905 Май 0,932

Данные указывают на поступательный рост объёмов с февраля по май. При этом март, когда объём поставок приблизился к 1 миллиарду кубометров, стал наиболее продуктивным месяцем за первые пять месяцев года.

Согласно данным консорциума, общий объём поставок с начала коммерческой эксплуатации в конце 2020 года достиг 47,222 млрд кубометров.

Отметим, что как ключевой элемент Южного газового коридора, TAP играет важную роль в диверсификации маршрутов поставок энергии в Европу и способствует переходу континента к декарбонизации.

С текущей пропускной способностью около 10 млрд куб. м в год, TAP обладает потенциалом увеличения мощности до 20 млрд куб. м, что укрепит энергетическую безопасность и устойчивость Европы.

X: @Lyaman_Zeyn