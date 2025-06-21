ЕБРР поддержит Азербайджан в реализации Национальной водородной стратегии

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажет содействие Азербайджану в реализации Национальной водородной стратегии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Банк.

"Азербайджан обладает благоприятными условиями для развития сектора низкоуглеродного водорода: перспективными возобновляемыми источниками энергии в Каспийском море и восточной части, а также прямым доступом к природным газовым месторождениям, таким как"Шах Дениз". Такое преимущественное положение создаёт основу как для производства "зелёного", так и "синего" водорода с возможностью хранения улавливаемого углерода в выработанных газовых месторождениях. Благодаря этому водород, производимый в стране, будет конкурентоспособным по цене, особенно при оптимизированном использовании энергии ветра и солнца, соперничая по стоимости с большинством стран ЕС", - говорится в заявлении ЕБРР.

В банке отмечают, что помимо экспортного потенциала, внутреннее потребление водорода также открывает стратегические перспективы для Азербайджана.

"Интеграция водорода в промышленность позволит декарбонизировать труднодекарбонизируемые сектора и поддержать реализацию национальных целей по снижению выбросов. Южный газовый коридор представляет собой важный маршрут для экспорта водорода в Европу, и для этого потребуется сотрудничество между региональными партнёрами. Приверженность Азербайджана сокращению выбросов парниковых газов, подтверждённая его определяемыми на национальном уровне вкладом (NDC) и проектом Национальной стратегии низкоуглеродного развития, подчёркивает стремление страны к развитию водородной экономики. Национальная дорожная карта и стратегические инвестиции могут вывести Азербайджан в число лидеров мирового водородного рынка", - подчеркивает ЕБРР.

Согласно сообщению, основная цель - предоставление необходимой информации для поддержки правительства Азербайджана в планировании рекомендованных мер, которые позволят реализовать потенциал страны в водородном секторе и выполнить цели стратегии, представленной во время COP29.