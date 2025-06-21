Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Преамбула Конституции Нахчыванской Автономной Республики меняется.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

В настоящей преамбуле указывается, что основы автономии Нахчывана были заложены Московским международным договором от 16 марта 1921 года и Карским международным договором от 13 октября 1921 года, согласно которым Нахчыван признавался неотъемлемой частью Азербайджана, с уточнением его территориальных границ.

С 16 марта 1921 года Нахчыван сначала именовался Нахчыванской Советской Социалистической Республикой, после 16 июня 1923 года - Нахчыванской областью, с 9 февраля 1924 года - Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республикой, а с 17 ноября 1990 года - Нахчыванской Автономной Республикой. Первая Конституция Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики была принята в 1926 году, вторая - в 1937 году, третья - в 1978 году. Основой настоящей Конституции Нахчыванской Автономной Республики является Конституция Азербайджанской Республики, принятая на всенародном референдуме 12 ноября 1995 года.

Законопроектом предлагается исключить из Конституции вышеуказанные разделы и заменить их следующими положениями:

Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджана. Основой Конституции автономии являются принципы, закрепленные в Декларации "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года, Конституционном акте "О государственной независимости Азербайджанской Республики" от 18 октября 1991 года, а также Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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