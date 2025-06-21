В суде доказан факт незаконного заселения на территориях Азербайджана в период их оккупации

БАКУ /Trend/ - 21 июня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса было доказано проведение незаконного заселения на территориях Азербайджана в период армянской оккупации.

Как сообщает Trend, обвиняемый, являвшийся «руководителем» самопровозглашенного режима Бако Саакян, в ответ на вопросы прокурора сказал, что на некогда оккупированные территории Азербайджана в основном переселялись граждане Сирии и Ливана, а также некоторые лица из других стран.

Он сообщил, что этими вопросами занималось «министерство социальной защиты» так называемой структуры. «Этот проект имел для нас стратегическое значение. Потому что после первой войны численность населения резко сократилась», - добавил обвиняемый.

Б. Саакян также отметил, что проект не был успешно завершен.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях.