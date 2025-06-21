Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции по борьбе с исламофобией распространено в качестве документа ООН

БАКУ /Trend/ - Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции по борьбе с исламофобией распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Бакинского международного центра мультикультурализма.

Отмечается, что обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм", состоявшейся 26–27 мая 2025 года в городе Баку, было распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Обращение было направлено всем государствам-членам в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. Это ещё раз подтверждает высокую международную оценку призывов Президента Ильхама Алиева к борьбе с исламофобией, а также его внимания к ценностям толерантности и мультикультурализма.

В своем обращении глава государства обратил внимание на то, что в последнее время исламофобия стала приобретать все более заметный и систематический характер в мировом масштабе.

Признание данного обращения в качестве документа на уровне ООН является еще одним проявлением международной поддержки политики Азербайджанской Республики, основанной на мультикультурализме и религиозной солидарности.

Отметим, что 26-27 мая текущего года в Баку прошла международная научная конференция на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм", организованная совместно Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений и Бакинской инициативной группой.

Научная конференция была приурочена к 3-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией. Среди международных партнеров конференции - Межрелигиозный форум G20 (IF20), Организация исламского сотрудничества (ОИС), ИСЕСКО, Международный центр межрелигиозного диалога в Дохе (DICID), Высший комитет человеческого братства, Мусульманский совет старейшин, Центральный совет мусульман Германии, Меджлис европейских мусульманских лидеров (EULEMA) и Международный мусульманский форум.

В международной научной конференции приняли участие около 200 человек из почти 40 стран - ученые, эксперты международных организаций, религиозные деятели и представители неправительственных организаций.

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