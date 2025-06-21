Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)

Yelo Bank в третий раз провел мероприятие «Mastercard Tech Conference», которое послужило платформой для обсуждения последних тенденций и технологических инноваций в финансовом секторе. Мероприятие было организовано международной платежной системой Mastercard Worldwide и собрало более 70 представителей ведущих банков Азербайджана.



Конференция, проведенная в Головном Офисе Yelo Bank, стала уникальной площадкой для поиска решений, возникающих из стремительного развития финансовой экосистемы, а также для обсуждения инноваций в секторе. Тема мероприятия этого года была посвящена технологическим инновациям, продуктам и услугам, которые ожидаются в третьем квартале 2025 года.



Как Yelo Bank, мы придаем большое значение поддержке инноваций в финансовом секторе и внедрению международного опыта в нашей стране. Подобные мероприятия — это ценная возможность для знакомства с новыми технологиями, отслеживания тенденций и налаживания полезных контактов среди участников сектора. Мы с радостью продолжим поддерживать такие инициативы и в будущем.



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