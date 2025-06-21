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Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)

Экономика Материалы 21 июня 2025 15:10 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)

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Yelo Bank в третий раз провел мероприятие «Mastercard Tech Conference», которое послужило платформой для обсуждения последних тенденций и технологических инноваций в финансовом секторе. Мероприятие было организовано международной платежной системой Mastercard Worldwide и собрало более 70 представителей ведущих банков Азербайджана.

Конференция, проведенная в Головном Офисе Yelo Bank, стала уникальной площадкой для поиска решений, возникающих из стремительного развития финансовой экосистемы, а также для обсуждения инноваций в секторе. Тема мероприятия этого года была посвящена технологическим инновациям, продуктам и услугам, которые ожидаются в третьем квартале 2025 года.

Как Yelo Bank, мы придаем большое значение поддержке инноваций в финансовом секторе и внедрению международного опыта в нашей стране. Подобные мероприятия — это ценная возможность для знакомства с новыми технологиями, отслеживания тенденций и налаживания полезных контактов среди участников сектора. Мы с радостью продолжим поддерживать такие инициативы и в будущем.

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Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard Tech Conference» (ФОТО)
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