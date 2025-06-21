В UNEC дан старт «Месяцу абитуриента»

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) дан старт «Месяцу абитуриента».
«Месяц абитуриента», предусмотренный для абитуриентов и родителей, а также иностранных граждан, желающих поступить в UNEC, продлится с 21 июня по 21 июля.
В рамках «Месяца абитуриента» абитуриенты и родители каждую пятницу (V день недели) будут иметь возможность встретиться с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым.
Во второй день недели во всех учебных корпусах университета пройдет «День открытых дверей».
Также для абитуриентов будет организована встреча с преподавателем по специальности на тему «Специальности будущего».
Для получения подробной информации о мероприятиях, которые пройдут в рамках «Месяца абитуриента», запущен vatsap-канал UNEC Bot (0124926043). Абитуриенты могут писать свои вопросы в UNEC Bot в течение месяца, а также регистрироваться для участия во встречах.
В течение месяца ежедневно информация об университете будет публиковаться на официальных страницах UNEC в социальных сетях.
UNEC приглашает абитуриентов и их родителей воспользоваться созданными для них возможностями и сделать правильный шаг в выборе будущей профессии.