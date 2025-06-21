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Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)

Политика Материалы 21 июня 2025 10:25 (UTC +04:00)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с официальными лицами Ирландии процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

"Эльчин Амирбеков завершил рабочий визит в Ирландию. Конструктивные обсуждения были посвящены отношениям между Азербайджаном и Ирландией, взаимодействию с ЕС, а также процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и другим вопросам", - написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов на своей странице в соцсети X.

Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном (ФОТО)
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